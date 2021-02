​Estudantes e cyberbullying. PSP recomenda acompanhamento e vigilância

Numa altura em que crianças e jovens vão regressar a um regime de ensino à distância, a PSP, no âmbito do programa Escola Segura, lança um alerta para que os pais acompanhem os filhos e estejam atentos a eventuais fenómenos de cyberbullying.

Sinais de alerta e o que fazer em caso de agressão

Nestas declarações à Renascença, o coordenador Nacional de Prevenção Pública e Proximidade da PSP exemplifica a que sinais de alerta os pais devem estar atentos: “Desinteresse pelas atividades escolares, um aumento da agressividade ou um comportamento mais conflituoso com os próprios familiares ou com animais domésticos; alteração do grupo de amigos; ou ainda a recusa de realizar trabalhos de grupo com colegas”.

“Tudo isto vão sendo sinais que alguma coisa pode não estar bem”, sublinha.

Se detetados estes sinais, a PSP aconselha um contacto com as autoridades e que seja feita recolha de “toda a prova possível”.

“Fazer print screen das mensagens que estão a ser trocadas, procurar sempre algum histórico de ficheiros mais antigos, seja emails, fotografias que também estão a circular no espaço digital para que tudo isso possa ser impresso e junto ao processo e podermos levar a tribunal”, específica.