Covid-19: Forças de segurança e bombeiros iniciam vacinação na próxima semana

O governante falava aos jornalistas em Castelo Branco, onde se deslocou para presidir à cerimónia de assinatura do protocolo entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a MOVIJOVEM - Mobilidade Juvenil, para o funcionamento de cinco Estruturas de Apoio de Retaguarda (EAR) em pousadas da juventude.

"Na próxima semana iniciar-se-á a vacinação de funções essenciais do Estado, destacaria os bombeiros, cerca de 15 mil e cerca de 20 mil elementos das forças de segurança [PSP e GNR]", afirmou Eduardo Cabrita.

No continente, pelo contrário, o processo de vacin(...)

O ministro da Administração Interna explicou que nem todos os elementos das forças de segurança vão receber já a vacina contra a covid-19.

"Não é todo o efetivo. São aqueles que, prioritariamente, estão afetos a atividades operacionais, desde vigilância de pessoas em isolamento profilático, à garantia do respeito pelas regras do estado de emergência ou as desinfeções que têm sido feitas pela GNR", concluiu.

O anúncio da vacinação foi avançado no dia em que foi noticiado que o comandante-geral da GNR, tenente-general Rui Clero, junta-se à lista de infetados com Covid-19.

O tenente-general Rui Clero testou positivo e está já há alguns dias a trabalhar a partir de casa, com sintomas ligeiros da doença.



A Madeira já começou a vacinar os polícias e os bombeiros contra a Covid-19. Um quinto dos elementos das forças de segurança receberam esta semana a primeira dose, e o mesmo vai acontecer até domingo a metade dos bombeiros daquele arquipélago.



Em Portugal, morreram 13.482 pessoas dos 748.858 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.