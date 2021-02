Covid-19: Áustria anuncia que vai receber 10 doentes portugueses

"Tal como acolhemos [no passado] doentes de cuidados intensivos de França, Itália e Montenegro, queremos agora ajudar Portugal nesta difícil situação", acrescentou o chefe do executivo austríaco.

O líder conservador austríaco já tinha falado no último domingo com o primeiro-ministro, António Costa, acerca da possível transferência de doentes.

A Áustria vai receber 10 doentes portugueses, entre os quais cinco com infeções graves pelo novo coronavírus e cinco com outras doenças ou cirurgias pendentes, anunciou esta sexta-feira o Governo austríaco, que espera ajudar Portugal durante a pandemia de covid-19.

Já o ministro da Saúde, Rudolf Aschober, vincou que esta assistência é possível graças a uma "ligeira melhoria" ao nível dos internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) no país, onde cerca de 300 pessoas estão hospitalizadas em estado grave devido à covid-19, menos de metade do número no final de novembro, na segunda vaga da pandemia, quando chegaram a estar internadas mais de 700 pessoas em UCI.

Segundo a agência noticiosa EFE, os doentes portugueses serão transportados para clínicas em Viena e quatro outras regiões do país em aviões do exército federal austríaco, numa data ainda por confirmar pelos dois Governos, que estarão a finalizar os detalhes do acordo.

A ajuda austríaca acontece depois de profissionais de saúde alemães terem chegado esta semana a Portugal para colaborar no esforço dos serviços de saúde contra a pandemia de Covid-19. Esta equipa vai ficar a trabalhar no Hospital da Luz, em Lisboa, que criou mais oito camas de cuidados intensivos para acolher doentes graves.