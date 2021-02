Alerta aos pescadores.Várias espécies são capturadas abaixo do tamanho permitido

A costa portuguesa é uma das zonas de pesca europeias que mais beneficiaria de restrições à atividade porque várias espécies são apanhadas com um tamanho inferior aos padrões europeus, segundo um estudo divulgado esta sexta-feira.

Espécies como a pescada, o carapau e o verdinho são pescadas demasiado pequenas e não podem ser comercializadas, de acordo com a investigação do departamento de Ecologia Marinha Integrada do Centro Marinho da Sicília, liderada por Giacomo Milisenda, que é publicada esta sexta-feira no boletim científico “Frontiers in Marine Science”.

"As populações piscícolas naturais precisam de tempo para se reproduzir e recuperar do impacto da pesca. Esta é a única maneira de equilibrar os recursos naturais com a exploração humana", afirma o investigador da Estação Zoológica Anton Dohrn, em Nápoles.

No estudo, defende-se a criação de zonas restritas de pesca para reduzir a captura de peixes imaturos ou pequenos e melhorar a sustentabilidade das zonas de pesca demersais, junto aos fundos marinhos.

O estudo analisa outras três zonas além da costa portuguesa: o Mar da Catalunha, sul da Sicília e a zona norte do Mar Tirreno.

Pescada abaixo do tamanho de referência é capturada em toda a costa portuguesa, mas especialmente nas zonas ao largo do cabo da Roca e do Cabo Raso, enquanto no caso do carapau, a zona de Leixões é uma das mais afetadas pela sobrepesca.