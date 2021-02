Reino Unido regista 1.014 mortes, mas pandemia está a recuar

Os cientistas estimam que o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido desceu para entre 0,7 e 1,0 o que significa que a transmissão do vírus já não está em crescimento exponencial como antes.

Na quarta-feira estavam hospitalizadas 30.508 infetados com Covid-19, dos quais 3.628 em cuidados intensivos com ventilador respiratório, mas o número de internados desceu significativamente, face aos 35.466 que estavam em tratamento hospitalar há uma semana.

A pandemia Covid-19 no Reino Unido continua a dar sinais de estar a recuar, tendo sido registadas 1.014 mortes e 19.114 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Governo britânico.

Esta sexta-feira o Governo britânico mostrou-se confiante de que todos os adultos no Reino Unido com mais de 50 anos possam receber uma primeira dose de uma vacina anti-Covid-19 até ao fim de maio.

Os maiores de 50 anos são o último dos nove grupos prioritários identificados para a primeira fase da campanha de vacinação britânica iniciada em dezembro, que no total representam cerca de 32 milhões de pessoas no Reino Unido.

A primeira meta é começar a vacinar até fevereiro todas as cerca de 15 milhões de pessoas que compõem os quatro primeiros grupos, nomeadamente residentes e trabalhadores de lares de idosos, maiores de 80 anos, profissionais de saúde, maiores de 70 anos e pessoas clinicamente muito vulneráveis.

A lista de prioridade, baseada sobretudo em grupos etários e problemas de saúde graves, foi elaborada pelo Comité Conjunto de Vacinação e Imunização [Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI] com base no risco de mortalidade e necessidade de hospitalização.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.482 pessoas dos 748.858 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.