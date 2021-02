Nova vacina. Johnson & Johnson quer luz verde de regulador americano e europeu

Veja também:

A Johnson & Johnson pediu ao regulador de saúde norte-americano que autorizasse a sua vacina de dose única contra a Covid-19 para uso urgente. O mesmo pedido será enviado às autoridades europeias nas próximas semanas.

Segundo a agência Reuters, o pedido do fabricante de medicamentos norte-americano à “U.S. Food and Drug Administration” (FDA) vem na sequência do seu relatório do dia 29 de janeiro, no qual afirma que a vacina tem uma eficácia de 66% de prevenção contra infeções, após um ensaio global de larga escala.

A FDA disse, na quinta-feira à noite, que tinha agendado uma reunião do seu Comité Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados para 26 de fevereiro, para discutir o pedido da empresa de autorização urgente.

As vacinas da Pfizer Inc/BioNTech SE e a da Moderna Inc. foram autorizadas um dia após a reunião em causa.

A vacina de dose única da J&J poderia ajudar a aumentar a oferta e simplificar a campanha de imunização dos Estados Unidos, após preocupações acrescidas com os novos surtos devido à variante mais contagiosa do novo coronavírus do Reino Unido e ao potencial de menor eficácia da vacina contra uma variante que surgiu pela primeira vez na África do Sul.

Ao contrário das duas vacinas atualmente autorizadas da Pfizer/BioNTech SE e Moderna, a J&J não requer uma segunda dose, nem precisa de ser enviada congelada.