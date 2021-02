Morreu o ator Christopher Plummer

Nesta altura, são ainda desconhecidas as causas da morte.



Em sete décadas de carreira, o ator canadiano foi protagonista em dezenas de filmes, peças de teatro e emprestou a voz a videojogos.

Uma das suas personagens mais marcantes foi o capitão von Trapp, no filme "Música no Coração", onde contracenou com Julie Andrews.

Christopher Plummer participou, ainda, noutros filmes como "Uma mente brilhante" e "Assim é o amor” ("The Begginers no título original), filme com o qual conquistou um Globo de Ouro e um Óscar de melhor ator secundário em 2012, com 82 anos, tornando-se o ator mais velho a ser distinguido pela Academia.

Além disso, foi distinguido com dois prémios Emmy (1977 e 1994).

Em 2017, Plummer substituiu Kevin Spacey em "Todo o dinheiro do mundo", de Ridley Scott, depois deste ter sido afastado das gravações na sequência de denúncias de abusos sexuais.



[em atualização]