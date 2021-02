Morreu o ator Christopher Plummer

Uma das suas personagens mais marcantes foi o capitão von Trapp, no filme "Música no Coração", onde contracenou com Julie Andrews.

Christopher Plummer participou, ainda, noutros filmes como "A Noviça Rebelde", "Uma mente brilhante" e "Assim é o amor” ("The Begginers no título original), filme com o qual conquistou o Óscar de melhor ator secundário em 2012, com 82 anos, tornando-se o ator mais velho a ser distinguido pela Academia.

Em 2017, Plummer substituiu Kevin Spacey em "Todo o dinheiro do mundo", de Ridley Scott, depois deste ter sido afastado das gravações na sequência de denúncias de abusos sexuais.



