Itália com mais 14.218 novas infeções e menos mortes

Segundo Brusaferro, a progressão do novo coronavírus em Itália continua “estável”, se comparado a outros países europeus, e tem registado uma “lentíssima” diminuição no número de casos.

As pessoas infetadas têm uma média de idade em torno dos 50 anos, em que quase 70% dos casos são assintomáticos, acrescentou.

O presidente do Instituto Superior de Saúde (ISS) italiano, Sílvio Brusaferro, confirmou a tendência de redução no número de camas ocupadas nos hospitais e nas unidades de cuidados intensivos.

Atualmente, Itália tem 429.118 casos ativos, estando 19.575 pessoas hospitalizadas (menos 168 do que na véspera) e 2.142 (menos nove) internadas em unidades de cuidados intensivos.

Em relação a quinta-feira, quando as autoridades italianas reportaram 422 mortes, houve nas últimas 24 horas uma redução de 45 óbitos.

Nas últimas 24 horas, o total de novos casos foi superior em 559 em comparação com o dia anterior, tendo sido feito sensivelmente o mesmo número de testes de diagnóstico, cerca de 250.000.

Desde os primeiros casos detetados no país, em fevereiro de 2020, Itália já acumulou 2.611.659 casos de infeção pelo novo coronavírus e 90.618 óbitos atribuídos a Covid-19.

Itália registou 14.218 casos de Covid-19 e 377 mortes nas últimas 24 horas, indicou o Ministério da Saúde italiano, números em linha com os registados ao longo da semana.

A campanha de vacinação continua, apesar dos atrasos na entrega das vacinas por parte das farmacêuticas, tendo, segundo as autoridades sanitárias italianas, sido já inoculadas com a primeira dose 2.377.520 pessoas em todo o país.

Itália está quase a atingir um milhão de pessoas imunizadas (987.995), sobretudo profissionais de saúde.

Em relação ao país no seu todo, a maioria das regiões permanecem com qualificação na escala de risco de “amarelas” ou de “leve risco” e apenas se mantêm restrições de grau intermédio em Apúlia, Cerdena e Sicília (todas no sul), Úmbria (centro) e na província autónoma de Bolzano (norte).

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.