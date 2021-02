Espanha regista 28.565 novos casos e 584 mortes esta sexta-feira

Veja também:

Espanha registou esta sexta-feira 28.565 novos casos de Covid-19, uma redução de quase 1.500 casos em relação a quinta-feira, elevando para 2.941.990 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 584 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 61.386.

O número diário de novos casos desceu de quinta para sexta-feira de 29.960 para 28.565 e o de mortes subiu de 432 para 584.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a descer há mais de uma semana, tendo passado de quinta-feira para hoje de 783 para 751 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Comunidade Valenciana (1.190), Castela e Leão (1.117) e La Rioja (1.078).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 2.683 pessoas com a doença (2.628 na quinta-feira), das quais 497 em Madrid, 482 na Andaluzia, 369 na Catalunha e 323 na Comunidade Valenciana.

Por outro lado, há 28.586 pessoas hospitalizadas com a Covid-19 (29.276 na quinta-feira), o que corresponde a 22% das camas, das quais 4.795 pacientes em unidades de cuidados intensivos (4.823), 44% das camas desse serviço.

Os serviços de saúde da Comunidade de Madrid confirmaram esta sexta-feira o primeiro caso na região da variante detetada no Brasil da Covid-19: um homem de 44 anos vindo do país sul-americano que entrou em Espanha a 29 de janeiro último no aeroporto internacional de Madrid.

O homem aterrou com um teste PCR negativo feito no Brasil, mas à sua chegada ao aeroporto realizou um outro com resultado positivo para antigénios.

A tendência decrescente das infeções encorajou três comunidades autónomas a aliviar ligeiramente as restrições em vigor para se lutar contra a pandemia, embora uma maioria, mais exigente, tenha optado por manter as medidas atuais.