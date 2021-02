​William: “Este Benfica tem pouco futebol”

O antigo central brasileiro, radicado em Guimarães, defende que “o resultado é soberano, é o produto final de tudo, e valida ou não a ideia, a filosofia, o planeamento e o investimento”. E numa avaliação ao que o Benfica tem feito conclui que as exibições e os resultados “não estão de acordo com aquilo que merecem os adeptos e o clube”.

“Os resultados refletem a qualidade de jogo da equipa. Este Benfica tem pouco futebol e a classificação no campeonato fala por si”, avalia William, em entrevista à Renascença .

William, antigo central de Benfica e Vitória de Guimarães, considera que o momento dos encarnados está diretamente relacionado com "a falta de qualidade" do futebol apresentado pela equipa.

O Vitória de Guimarães joga com o Benfica esta sex(...)

Em plena crise de resultados, os encarnados recebem um Vitória de Guimarães moralizado pelos resultados recentes que lhe permitem ocupar o 5.º lugar a 4 pontos do Benfica, e com menos um jogo realizado.

Os encarnados, que não venceram nas últimas três jornadas do campeonato, precisam de um triunfo com urgência, mas para o antigo jogador de Benfica e Vitória antecipa muitas dificuldades para a equipa de Jorge Jesus, porque do outro lado vai estar “uma equipa que está crescer, apesar da sua juventude e está muito bem orientada”, por João Henriques.