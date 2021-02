VAR Bola Branca dá nota negativa a Fábio Veríssimo

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a Fábio Veríssimo, o árbitro que dirigiu o Belenenses SAD – FC Porto.

No lance principal do encontro, que redundou na lesão grave de Nanu, Paulo Pereira considera que não há grande penalidade do guarda-redes da Belenenses SAD.

A primeira parte foi “desafiante”. Paulo Pereira considerou que “não se justificaram os dois amarelos” mostrados e faltou o amarelo a Taremi por ter simulado penálti.

Já o golo do FC Porto foi “bem anulado”. Especialmente na segunda parte foi “muito irregular noa questão disciplinar”.

Dentro das quatro linhas, Belenenses SAD e FC Porto empataram 0-0.