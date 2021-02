Rio Ave falha penálti nos descontos e empata com o Nacional

Rio Ave e Nacional empataram, esta sexta-feira, no Estádio dos Arcos em Vila do Conde, sem golos, em partida a contar para a 17ª jornada da I Liga.

A equipa da casa esteve perto de vencer já nos descontos, quando o guarda-redes do Nacional, Piscitelli, cometeu uma grande penalidade. No frente a frente com Pelé, o guardião italiano conseguiu remediar a asneira e defender a grande penalidade, assegurando o ponto para a sua equipa.

O jogo marcou ainda a estreia de Rafael Camacho no Rio Ave, extremo emprestado pelo Sporting.

Com este resultado, o Rio Ave continua sem vitórias ao segundo jogo do novo treinador, Miguel Cardoso, e ocupa o 13º posto da tabela com 16 pontos. O Nacional sobe ao nono lugar, com 18 pontos, à condição.