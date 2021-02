P. Ferreira derrota Tondela e apanha Benfica

O Paços de Ferreira alcançou o Benfica no quarto lugar da I Liga de futebol, ao receber e vencer o Tondela por 2-1, em jogo da 17.ª jornada da prova, última da primeira volta.

Os pacenses, que alargaram o seu recorde de vitórias consecutivas na prova para seis, adiantaram-se cedo no marcador, através de Douglas Tanque, aos dois minutos, permitiram que o Tondela chegasse à igualdade por intermédio de João Pedro, aos 66, na conversão de uma grande penalidade, mas voltaram à vantagem aos 85, com um golo do outro João Pedro em campo.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira mantém o quinto posto, mas agora com os mesmos 34 pontos do Benfica, quarto, enquanto o Tondela está instalado no 10.º lugar, com 18.

