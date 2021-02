Nota 2 para Nuno Almeida. "Penálti por assinalar sobre Pizzi"

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, chumba a arbitragem de Nuno Almeida com nota 2 e acredita que ficou uma grande penalidade por marcar sobre Pizzi, por André André, no empate sem golos entre o Benfica e o Vitória de Guimarães.

"Concordo com o que contestou Pizzi. A questão da intensidade não faz sentido quando se usam as mãos. O jogador não tem de usar as mãos, não há necessidade das mãos serem colocadas no corpo do adversário e foi isso que André André fez, empurrando. Não dá para perceber a força, mas esta é uma leitura que faço sempre", diz.

Para o especialista em arbitragem, o lance é dentro da área e por isso fica por assinalar uma grande penalidade a favor do Benfica.

"Cometeu penálti, até porque é um lance dentro da área, porque Pizzi tem os dois pés dentro da área. É um erro que tem clara influência no resultado, num jogo que não teve mais casos. Foi um erro fundamental e António Nobre deveria ter colaborado de outra forma", atira.