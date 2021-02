Kritciuk deseja melhoras a Nanu e dá a sua versão do lance

Nas redes sociais, Stanislav Kritciuk deixa uma mensagem de apoio a Nanu, que no jogo desta quinta-feira saiu de ambulância do relvado, depois de um choque aparatoso com o guarda-redes da Belenenses SAD.

O guarda-redes russo começa por desejar a recuperação do jogador do FC Porto. “Espero que Nanu esteja bem, que se recupere, esteja completamente saudável e volte ao campo em breve! Vou rezar por Nanu e pela sua família para que tudo fique bem com ele”, passando depois à explicação da sua visão dos acontecimentos.

O guarda-redes de 30 anos diz estar a receber “muitos insultos na internet” e que, por essa razão, expõe a sua versão do lance, considerando que a haver falta seria a favor da Belenenses SAD. "Eu não voei na direção do Nanu com as minhas mãos ou punhos, como pode parecer em algumas fotos ou de certos ângulos. Nanu foi contra mim e chocámos de cabeça. Não houve intenção maldosa nas minhas ações, apenas um momento de jogo. E eu poderia estar no lugar do Nanu, mas tive um pouco mais de sorte”, escreve.

O russo entende que a interceção do seu companheiro, que é quem toca na bola, promoveu o choque com Nanu, que na interpretação de Kritciuk bateu contra ele. "A falta seria a nosso favor (a decisão do árbitro e do VAR de não marcar grande penalidade confirma as minhas palavras). O vídeo mostra isso", acrescenta.