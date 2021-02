Gil Vicente vence e ultrapassa Boavista

O Gil Vicente ganhou por 2-1 na visita ao Boavista, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, interrompendo uma série de cinco jogos sem vencer no campeonato.

No estádio do Bessa, o Gil Vicente inaugurou o marcador aos 24 minutos, com Samuel Lino a aproveitar uma grande penalidade, mas o Boavista chegou ao empate, aos 44, através de um autogolo de Paulinho. Na segunda parte, a equipa de Barcelos chegou ao triunfo, aos 85, por intermédio Baraye.

Com esta vitória, o Gil Vicente interrompeu uma série de cinco jogos sem vencer no campeonato (quatro derrotas e um empate) e está no 12.º lugar, com 16 pontos, enquanto o Boavista voltou às derrotas e está em 16.º, com 14.

