Inter de Milão vence e sobe ao primeiro lugar à condição

O Inter de Milão venceu, esta sexta-feira, em casa da Fiorentina, por 2-0 e subiu à liderança à condição da Serie A.

Nicolo Barella abriu o marcador na primeira parte, aos 31 minutos de jogo, assistido por Alexis Sánchez. Na segunda parte, o croata Perisic fechou o resultado, assistido pelo lateral Hakimi.

Com este resultado, a equipa treinada por Antonio Conte, que não esteve no banco a cumprir o segundo jogo de castigo, sobe à liderança da Serie A, com 47 pontos, mas mais um jogo do que o AC Milan, que pode regressar à liderança se vencer o Crotone.

A Fiorentina continua em má forma e segue no meio da tabela, no 12º posto, com apenas 22 pontos.