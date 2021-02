Hulk chega ao Atlético Mineiro com "desejo de menino" para lutar por títulos

Hulk foi apresentado como reforço do Atlético Mineiro e o jogador concordou que leva experiência para o plantel, mas salientou que chega ao clube com "o desejo de menino para buscar todos os títulos".

"Eu sei que faz alguns anos, algumas décadas mesmo, que o Atlético não é campeão brasileiro. E eu tenho vontade de realizar o desejo de todos, pode ter certeza que eu vou buscar isso junto com meus companheiros", garante.



O avançado, que chegou a entrar nos planos do FC Porto, sublinha que vai para o Atlético com a intenção de construir a sua história, como aconteceu em outras equipas por onde passou.

Além do FC Porto, também o Zenit, outro clube por onde Hulk passou, e Palmeiras terão estado na corrida pelo "Incrível", mas o jogador explica que se deixou seduzir pelo projeto apresentado pelo Galo.

O internacional brasileiro, de 34 anos, está de volta ao seu país, depois de mais de 15 anos no estrangeiro. Chega a custo zero ao clube de Belo Horizonte, depois de ter terminado contrato com os chineses do Shanghai SIPG, onde foi treinado por Villas-Boas e Vítor Pereira.

Hulk jogou no FC Porto entre 2008/09 e o início da época 2012/13. O avançado foi quatro vezes campeão em Portugal.