Graziano Pellè regressa a Itália para representar o Parma

O Parma anunciou a contratação do ponta-de-lança Graziano Pellè, que regressa a Itália com um contrato válido até ao final da temporada.



O internacional italiano de 35 anos está assim de regresso a Itália, depois de oito épocas no estrangeiro, onde representou o Feyenoord, Southampton e Shandong Luneng, da China, onde alinhou nas últimas cinco temporadas.

Pellè, formado no Lecce, representou o Parma entree 2011 e 2012, onde fez apenas 14 jogos e com um empréstimo à Sampdoria pelo meio.



O jogador chega ao Parma para marcar golos na equiupa com o pior ataque com campeonato, apenas 14 golos marcados em 20 jogos disputados. O Parma, onde joga o português Bruno Alves, está em lugar de despromoção, no 19º posto.