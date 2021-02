Cristiano Ronaldo. "Nunca vão receber menos do que 100%"

Quase no final do dia, Cristiano Ronaldo deixa mensagem nas redes sociais para agradecer as felicitações recebidas no dia do seu 36.º aniversário.

“36 anos, incrível! Parece que começou tudo ontem, mas esta jornada já está repleta de aventura e histórias para lembrar. A minha primeira bola, a minha primeira equipa, o meu primeiro golo... o tempo voa! Da Madeira para Lisboa, de Lisboa para Manchester, de Manchester para Madrid, de Madrid para Turim, mas acima de tudo do fundo do meu coração para o mundo...”, escreve o capitão da seleção.

CR7 garante: “Dei tudo o que podia, nunca me retraí e tentei sempre dar a minha melhor versão. Em retribuição, vocês deram-me o vosso amor e admiração, a vossa presença e o vosso apoio incondicional. E isso eu nunca conseguirei agradecer o suficiente. Não teria conseguido sem vocês”.

“Ao celebrar o meu 36.º aniversário e o meu 20º ano de carreira profissional, lamento dizer que não posso prometer mais 20 anos assim, mas o que posso prometer, é que enquanto continuar, nunca vão receber menos do que 100%”, acrescenta.

Cristiano Ronaldo agradece a todos “pelo apoio” e pelas “mensagens e iniciativas ao longo do dia. Significa muito para mim e todos têm um lugar especial no meu coração”.

O atual avançado da Juventus surge na fotografia acompanhado pela companheira Georgina Rodriguez e pelos filhos.