O Alavés venceu, esta sexta-feira, na receção ao Valladolid, por 1-0, na abertura da 22ª jornada da La Liga.

Joselu apontou o único golo da partida, aos 66 minutos de jogo, assistido por Aguirregabiria.

O Alavés sai da zona de despromoção com esta vitória, subindo ao 15º posto com 22 pontos. Menos dois pontos tem o Valladolid, que está no limite da linha de água, no 17º posto, com 20 pontos e pode terminar a jornada em lugares de descida.