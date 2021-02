Estado é mau exemplo no pagamento de custos com teletrabalho

José Abraão, coordenador da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), mostra-se satisfeito com o esclarecimento dado pelo gabinete da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e lembra que o Contrato de Trabalho em Funções Públicas, em que o teletrabalho também está previsto, é regulado pelo Código de Trabalho.

O Ministério do Trabalho esclareceu esta sexta-feira que são as empresas que devem pagar as despesas com telecomunicações (telefone e internet) dos trabalhadores que estão em teletrabalho, dando cumprimento ao estipulado no Código de Trabalho.

Segundo o n.º 1 do artigo 168.º da Lei do Trabalho, “na falta de estipulação no contrato, presume-se que os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias de informação e de comunicação utilizados pelo trabalhador pertencem ao empregador, que deve assegurar as respetivas instalação e manutenção, assim como o pagamento das despesas inerentes”.

“Mas na Administração Pública, isso não está a acontecer”, diz à Renascença José Abraão, que espera que o Estado possa dar o exemplo e “se chegue à frente, pagando aos seus trabalhadores o que anuncia como obrigatório para o setor privado”. Ou seja, os custos acrescidos pelo consumo de telefone, telemóvel e internet.

José Abraão garante que os trabalhadores da Função Pública em teletrabalho continuam a receber apenas o seu vencimento e subsídio de refeição, tal como acontece quando estão em trabalho presencial. “Estão em casa, muitos com os seus próprios computadores, outros, com equipamentos cedidos pelos serviços”.

O dirigente da FESAP diz à Renascença que a questão já foi abordada pelo menos três vezes, em reuniões com a ministra de Estado e da Administração Pública. No entanto, segundo o sindicalista, Alexandra Leitão escuda-se no Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho e na necessidade de acertar com o Ministério do Trabalho as alterações a produzir no Código de Trabalho, para evitar abusos, excessos e arbitrariedades.