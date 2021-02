​Barómetro ACEGE. Maioria dos empresários diz que novos apoios não estão a chegar

Os novos apoios não estão a chegar aos negócios, alertam metade dos inquiridos no barómetro da Netsonda, realizado junto dos filiados na Associação Cristão de Empresários e Gestores (ACEGE).

Nesta iniciativa que conta com a colaboração da Renascença e do "Jornal Económico", os empresários cristãos também se mostram pessimistas sobre o Plano Nacional de Vacinação e a esmagadora maioria não conta com um alívio das atuais restrições económicas, antes de abril.

Mais de 48% dos inquiridos diz que as novas medidas do Estado, em resposta à última vaga da pandemia, não estão a chegar às empresas. Apenas 16% já sentiu o apoio, enquanto os restantes não sabem ou não respondem.

Esta demora nas ajudas alimenta receios. A esmagadora maioria dos empresários da ACEGE acredita que, pelo menos, até ao final de março irão manter-se as atuais restrições à atividade económica (97,9%). Apenas 2% não alinha neste cenário.

Até lá as empresas continuam em confinamento, o que implica teletrabalho. Para a maioria é a continuação do confinamento de novembro/dezembro. Não aumentaram os funcionários em casa, apesar das regras mais apertadas para evitar incumprimentos (o governo deixou cair a necessidade de acordo entre as partes e aumentou as coimas para violações), quase dois terços diz que continuam os mesmos em teletrabalho. Só 28% indica um aumento do trabalho em casa, na actual vaga.