“Ronaldo vai jogar até aos 43 anos”

Cristiano Ronaldo completa nesta sexta-feira, 36 anos de idade, e poucos se atrevem a vaticinar sobre a data do fim da carreira do craque português.

Em entrevista a Bola Branca, Fidalgo Antunes, o primeiro preparador físico de Cristiano Ronaldo no futebol sénior, em 2002, no Sporting, antevê mais sete temporadas do jogador no ativo e ao mais alto nível e para isso utiliza o exemplo do antigo internacional pelos Camarões Roger Milla que disputou um Mundial com 42 anos.

“Acho que ele vai jogar até aos 43 anos ao mais alto nível. Ele passou por várias fases e objetivos e cumpriu-os todos. Tem conseguido muitos recordes. Roger Milla, internacional pelo Camarões, jogou aos 42 anos ao mais alto nível, participando num Campeonato do Mundo. Tenho a certeza que Cristiano Ronaldo irá conseguir o seu último recorde, jogando até aos 43 anos ao mais alto nível”, argumenta.

Ronaldo poderia despedir-se no Euro 2028 e jogar ainda o Mundial 2026, com 41 anos, nos Estados Unidos e no Canadá.

Uma máquina no ginásio aos 17 anos



Cristiano Ronaldo tinha 17 anos quando se estreou pela equipa principal do Sporting em 2002. Laszlo Boloni era o treinador e fazia um pedido a Fidalgo Antunes.

“O treinador Laszlo Boloni chamava-me e dizia-me para comunicar ao Ronaldo que não queria que ele fizesse ginásio, nas vésperas dos jogos. O Ronaldo ficava furioso. Reagia muito mal quando não o deixavam ir para o ginásio”, revela.