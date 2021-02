​Longevidade de Ronaldo? “Dedicação, genes, alimentação, sono e… sorte”

Cristiano Ronaldo nasceu no Funchal a 5 de Fevereiro de 1985. No dia em que completa 36 anos, Bola Branca procurou saber o que pode estar na origem do fenómeno de longevidade que o jogador português representa.

Estreou-se na primeira equipa do Sporting com 17 anos, na época de 2002-2003. Um ano depois chegou ao Manchester United. Após seis épocas em Inglaterra e nove em Espanha, onde se tornou no maior goleador da história do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, o jogador de quase todos os recordes, cumpre atualmente a terceira temporada na Juventus.

É a 19ª época consecutiva do jogador português ao mais alto nível com um total de 1042 jogos e 762 golos entre clubes e seleção. Tem 32 títulos coletivos e mais de meia centena de troféus individuais.

Perante estes registos, José Soares, professor catedrático de fisiologia na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, conclui que “Cristiano Ronaldo é um atleta fora de série, aquilo que em inglês se chamaria 'outlier' [alguém que se destaca dos seus semelhantes]".

Um conjunto de condições muito especiais

José Soares trabalhou na seleção no Mundial de 2002, um ano antes da chegada de CR7 à equipa das quinas. Mas não tendo trabalhado com o jogador, tira várias conclusões sobre as condições que fazem de Cristiano Ronaldo um atleta superlativo.