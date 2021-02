Atenção Fernando Santos. FIFA permite que clubes não dispensem atletas às seleções se país obrigar a quarentena

A FIFA toma novas medidas provisórias para o período da pandemia de Covid-19 que podem prejudicar várias seleções, que têm muitos atletas no estrangeiro, incluindo Portugal.

O órgão máximo do futebol mundial confirma nova regra que permite que todos os clubes possam impedir jogadores de representar as respetivas seleções, caso isso obrigue a um período de quarentena de, pelo menos, cinco dias na altura do regresso.

Para já, este novo regulamento está em vigor até final de abril.

A equipa das quinas defronta, no final de março, Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo para o apuramento do Mundial 2022.

Ora, nesta altura, países como Inglaterra e Alemanha, por exemplo, estão de portas fechadas para Portugal. Para além disso, os ingleses obrigam a que qualquer pessoa vinda de um país da “lista negra” cumpra quarentena de 10 dias num hotel.

A confirmar-se, Fernando Santos pode estar impedido de convocar os “ingleses” Bruno Fernandes, João Cancelo, Bernardo Silva, Diogo Jota, João Moutinho, Rúben Neves e Rui Patrício, por exemplo, ou o “alemão” André Silva.