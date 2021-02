Todibo e o Benfica. "O treinador já tinha o grupo dele e lesionei-me duas vezes"

Jean-Claire Todibo admite que passou um "momento complicado" no Benfica, na meia época de empréstimo ao clube encarnado, onde somou apenas dois jogos.

Em janeiro, o defesa francês deixou o clube e voltou a ser emprestado pelo Barcelona ao Nice. Em conferência de imprensa de apresentação, Todibo falou sobre as dificuldades em integrar o grupo.

"No Benfica passei por um momento complicado. O treinador já tinha o grupo dele, e ainda me lesionei duas vezes", atirou.

Todibo foi reforço dos últimos dias de mercado de verão, por empréstimo do Barcelona, mas não convenceu Jorge Jesus, que contou em janeiro com a chegada de Lucas Veríssimo, vindo do Santos.