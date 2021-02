João de Deus e o empate com o Vitória de Guimarães. "Fizemos o suficiente para vencer"

João de Deus, treinador adjunto do Benfica, acredita que a equipa merecia ter vencido contra o Vitória de Guimarães, jogo que terminou empatado sem golos.

Em declarações à Benfica TV, o treinador que substitui Jorge Jesus, infetado com Covid-19, destaca a incapacidade de finalizar as oportunidades criadas.

"Fomos dominantes e merecíamos ter vencido, a explicação está na menor capacidade em zona de decisão. Estivemos bem, a criar e a envolver corredores, mas não conseguimos marcar golo. Dos 23 remates e mais de 600 passes, nada deu em golo", analisa.

O técnico admite frustração pelo resultado e explica as alterações na busca pelo golo da vitória: "Temos de estar frustrados e chateados. Hoje o nosso jogo resume-se à incapacidade de fazer golos. Tentamos mexer com a entrada de avançados, para ver se conseguiam criar oportunidades, mas não aconteceu. Estamos desapontados porque queremos muito vencer. Fizemos o suficiente para vencer", diz.

O Benfica termina a primeira volta a 11 pontos do líder Sporting e João de Deus encara a diferença com realismo: "É o que é, não há volta a dar. Temos uma desvantagem para as equipas à nossa frente. Há que fazer melhor no futuro e ir à procurar de encurtar a distância".