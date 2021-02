Darwin rende pouco, mas não por culpa própria

Os adeptos do Benfica andam descontentes com Darwin Nuñez, ao ponto de este se ter afastado das redes sociais, mas Nandinho, treinador português que viu o avançado brilhar no Almeria, não encontra no avançado uruguaio o "bode expiatório" de todos os males na equipa treinada por Jorge Jesus.

“As pessoas criticam o Darwin porque ele está muitas vezes em fora de jogo. Claro que está, porque ele arrisca, pede a bola no limite e, se a bola não sai no ‘timing’ certo é normal que fique fora de jogo”, explica o atual treinador do Almeria B, em declarações a Bola Branca.

Para Nandinho, os adeptos do Benfica “pensam que Darwin é um goleador”, mas não é bem assim. “Sempre disse que ele iria fazer golos, como é óbvio, mas que iria sobretudo fazer assistências, porque ele é isso - um jogador que procura espaço, que rompe as defesas e que nem sempre tem a oportunidade de finalizar”, esclarece.

O que está então a faltar para que a equipa potencie mais Darwin Nuñez? A resposta terá de ser encontrada por Jorge Jesus e pelos companheiros de equipa do jovem internacional uruguaio, na certeza de que, como diz Nandinho, tudo “passa um pouco pela dinâmica da equipa e esta passar por um bom momento".

"Neste momento o Benfica não está a passar por um bom momento e não é só o Darwin; são também outros que jogadores que, provavelmente, têm que dar um bocadinho mais”, conclui.

Darwin Nuñez é o reforço mais caro da história do Benfica. Custou 24 milhões de euros aos encarnados. O uruguaio tem nove golos, em 26 jogos pelo clube, esta época.