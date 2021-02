António Lobo Antunes nomeado para Prémio Literário de Dublin 2021

O escritor português António Lobo Antunes está entre os nomeados para o Prémio Literário Internacional de Dublin 2021. O livro lançado em 2017, “Até que as pedras se tornem mais leves que a água” está entre os 49 nomeados, anunciou a organização.



O nome do autor português integra a lista longa escolhida por bibliotecas de todo o mundo, da qual constam autores de trinta países.

Editado pela Dom Quixote, em Portugal, o livro está traduzido por Jeff Love para inglês com o título “Until Stones Become Lighter Than Water”. A obra em que Lobo Antunes regressa ao tema da guerra colonial em Angola, foi abordada numa crónica com o mesmo título publicada em 2016 na revista Visão.

O autor escreveu então: "O meu trabalho é escrever até que as pedras se tornem mais leves que a água. Não são romances o que faço, não conto histórias, não pretendo entreter, nem ser divertido, nem ser interessante: só quero que as pedras se tornem mais leves que a água".

Entre os finalistas ao Prémio de Literatura Internacional de Dublin estão obras também já editadas em Portugal, nomeadamente “Rapariga, Mulher, Outra”, de Bernardine Evaristo que venceu já Prémio Booker, ou “Pátria” do espanhol Fernando Aramburo que ganhou o Prémio Nacional de Narrativa, e “Os Rapazes de Nickel”, de Colson Whitehead, premiado com o Pulitzer de ficção.

Da lista constam ainda autores como Elif Shafak (“10 Minutos e 38 Segundos Neste Mundo Estranho”), Colum McCann (“Apeirogon”), Heather Morris (“A Coragem de Cilka”), Elizabeth Acevedo (“Clap when you land”), Fernanda Melchor (“Hurricane season”), Carina Sainz Borgo (“Cai a Noite em Caracas”), Ocean Vuong (“Na Terra Somos Brevemente Magníficos”), Brit Bennett (“The vanishing half”) e Daniel Kehlmann (“Tyll. O Rei, O Cozinheiro e O Bobo”).

Organizado pela autarquia da capital da Irlanda e gerido pelas bibliotecas públicas da cidade, o Prémio Literário de Dublin tem o valor monetário de 100 mil euros. Se o vencedor for de língua inglesa recebe o valor na totalidade, mas se o autor premiado for traduzido, divide o prémio com o tradutor, ou seja, o escritor recebe 75 mil euros e o tradutor, 25 mil euros.

A lista de finalistas do Prémio Literário Internacional de Dublin 2021 será conhecida a 25 de março e o vencedor será revelado a 20 de maio. No ano passado a premiada foi Anna Burns com o romance “Milkman”, editado em Portugal pela Porto Editora.