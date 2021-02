Rúben Amorim. "Paulinho está pronto para jogar"

Rúben Amorim admite utilizar Paulinho já no jogo com o Marítimo, esta sexta-feira. O ponta de lança, reforço mais caro da história do Sporting, chegou em boa forma e o treinador não exclui a sua presença no 11 titular na Madeira.

"O Paulinho vem do nosso campeonato, estava a competir, conhece a ideia do treinador e conhece muitos dos jogadores", nesse sentido, está pronto para jogar.

"O melhor número 9 do campeonato português", no entanto, não tem lugar garantido. O treinador reforça essa mensagem, mas para o exterior, porque Paulinho "sabe disso".