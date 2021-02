João Pereira anunciado no Sporting. "Sinto-me como uma criança a ter o seu primeiro presente"

João Pereira foi formalmente apresentado como reforço do Sporting, depois de já ter integrado os treinos da equipa leonina. O lateral-direito de 36 anos chega a Alvalade a custo zero, depois de ter rescindido recentemente com o Trabzonspor, clube turco que representou depois de sair do Sporting no final de 2016.

O internacional português assinou contrato até ao final da temporada e vai vestir a camisola 27. Em declarações aos meios do clube, o jogador diz que continua "com a mesma determinação" como se fosse a primeira vez que chegasse ao Sporting.

"Quatro anos depois, continuo a ser o mesmo, com a mesma raça, determinação e vontade de ganhar, mas com um pouco mais de experiência. Ainda assim, sinto-me como uma criança a ter o seu primeiro presente outra vez", disse.

João Pereira conta com quatro anos no Sporting, divididos por duas passagens, uma entre 2009/2010 e 2011/2012 e a seguinte entre 2015/2016 e 2016/2017. O lateral destaca o conhecimento que tem do clube.

"Conheço muito bem as pessoas que trabalham no clube, muitas continuam cá desde a minha primeira passagem. Sempre fui muito bem tratado aqui e logo ao início tornei-me um adepto, sinto isto como uma família", diz.

O lateral deixou o Sporting com 149 jogos feitos pelo clube e poderá atingir a marca com a sua estreia neste regresso: "É um número redondo e uma marca importante, mas não é uma obsessão. Quando tiver de acontecer, assim será, mas claro que era uma marca bonita de atingir", termina.

João Pereira foi o último reforço de janeiro a ser apresentado, depois de Paulinho e Matheus Reis terem sido oficializados como reforços.