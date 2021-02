João Mário falha jogo do Sporting nos Barreiros

João Mário é ausência confirmada no Sporting para o jogo contra o Marítimo, na sexta-feira, no Funchal. O internacional português saiu tocado do jogo contra o Benfica, na segunda-feira, e Rúben Amorim confirma a sua indisponibilidade.

"Não estará disponível. Ele fez ontem trabalho de recuperação, pensávamos que ia melhorar bastante, mas não conseguiu recuperar. Ainda tem o pé muito inchado. Temos outros jogadores. Vamos recuperar bem o João, que é um jogador muito importante. O João não está nas melhores condições e não irá jogar", disse, em conferência de imprensa.,

O Marítimo já venceu o Sporting esta época, na Taça de Portugal, e Rúben Amorim recorda esse facto na abordagem ao jogo: "Relembrar que é a única equipa em Portugal que nos ganhou. Intensidade, concentração, rigor e humildade. Temos de ser humildades, temos muito para melhorar, temos alguns defeitos".

Amorim recorda essa partida nos Barreiros e diz que foi alvo de estudo intenso para a preparação do jogo do campeonato.

"Esperamos uma equipa como defrontámos na Taça. Vai esperar pela equipa do Sporting. Queremos jogar da mesma forma, marcar na primeira parte. Não sofrer em transição nem de bola parada. Não tem a responsabilidade do jogo. Usámos muito o jogo passado para este", recorda.

O Sporting lidera o campeonato e Rúben Amorim recorda que a qualificação para a Liga dos Campeões na próxima época seria essencial do ponto de vista financeiro para segurar as promessas no clube.

"É importante a Liga dos Campeões, é muito dinheiro que entra, é sinal que ficámos bem classificados. Dá-nos capacidade para seguras a juventude toda", termina.

O Marítimo, 10º classificado com 17 pontos, recebe o Sporting na sexta-feira, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.