Felicidade na Suíça pelo momento do Sporting

É desde Zurique, na Suíça, que André Santos, jogador do Grashopper, acompanha o momento do Sporting e é desde lá que envia o testemunho de um adepto entusiasmado com a perspetiva aberta pela equipa de Rúben Amorim.

Formado em Alvalade, o médio diz, em entrevista a Bola Branca, que está "muito feliz por ver o Sporting no primeiro lugar, com vantagem sobre os outros candidatos".

Os leões estão na frente do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto e com nove de avanço sobre Benfica e Braga.

André Santos manifesta, ainda, satisfação pela "aposta nos jovens da formação" e pela presença de muitos portugueses na equipa. "Este momento do Sporting dá-me uma alegria muito grande", reforça.

O jogador, de 31 anos, esteve duas épocas na equipa principal do Sporting, foi duas vezes internacional por Portugal, e lembra os "grandes momentos" que passou em Avalade. "O Sporting é o meu clube de coração e foi lá que cresci", confessa o adepto leonino, atualmente ao serviço do Grasshopper.

Objetivo de subir na Suíça

Contratado pelo clube suíço, que é orientado pelo português João Carlos Pereira, André Santos espera poder contribuir para o regresso do histórico clube de Zurique à primeira liga.

Depois de duas épocas na Belenenses SAD, o médio diz estar a viver "uma boa experiência". "É o maior clube suíço e tem as condições perfeitas para trabalhar. Aqui não ando com a casa às costas, como acontecia no ano passado. O país é muito organizado. O clube é fantástico, tenho jogado e a equipa tem ganho, que é o mais importante", afirma.

Além de André Santos, o plantel do Grasshopper tem ainda mais cinco portugueses - Tote Gomes, Miguel Nóbrega, Nuno Pina e Cristian Ponde -, o luso-guineense Nadjack e o brasileiro Leo Bonatini, que passou com destaque por Portugal.

O Grasshopper está no 3.º lugar da segunda liga suíça, a dois pontos do Thun, que é primeiro, e com os mesmos pontos do Schaffhausen, no segundo posto. O Grasshopper, no entanto, tem menos dois jogos realizados que os dois da frente.