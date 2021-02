​Ser e parecer

A uma jornada do termo da primeira volta do campeonato é no seio do Benfica que se regista a maior agitação. Ocupando o quarto lugar da classificação, a nove pontos do líder do campeonato, o Sporting, e a cinco do terceiro, o Futebol Clube do Porto, os encarnados encontram-se numa posição nunca antes imaginável, que lançou a família numa guerra de palavras, cuja extensão atinge sobretudo jogadores e dirigentes.



Nas últimas horas as acusações atingiram mesmo proporções alarmantes, e nas redes sociais têm sido identificadas reações tão negativas, que fica por saber quais as consequências que advirão de tudo isto.

Sem entrar no campo das adivinhações, parece no entanto razoável imaginar que os próximos tempos poderão ser ainda mais difíceis, caso os resultados não invertam a marcha negativa que têm conhecido até aqui.

Luis Filipe Vieira, Rui Costa e Jorge Jesus são, para já, os alvos preferenciais sobretudo dos mis críticos. E, face aos dados que estão sobre a mesa, vão continuar a ser incomodados, sendo até possível que aconteça uma rutura que nunca esteve em nenhum horizonte.

Na arbitragem os tempos também não calmos. Cada vez mais as críticas sobem de tom, em resultado de atuações perversas de que muitos clubes têm razão de queixa. Só que os responsáveis continuam a querer parecer que tudo está no melhor dos mundos, e por isso, não há notícia de qualquer decisão suscetível de fazer acreditar que estão atentos.

Um exemplo: o árbitro Fábio Veríssimo, que esteve em foco, pela negativa, no jogo Boavista-Sporting, tem estado na origem de outros factos, resultantes dessa desastrada atuação.

Corajoso na amostragem de um cartão amarelo, “cortou-se” quando chamado a justificar essa decisão.

Na sequência de todo esse caudal de lamentáveis ocorrências, o mesmo árbitro foi nomeado logo a seguir para apitar um jogo da liga principal e, como senão bastasse, vai estar hoje no Jamor para dirigir o Belenenses Sad-Futebol Clube do Porto.

Daí, o termos escrito em título, “ser e parecer”. Fundamentalmente, é necessário que se seja sério, e não apenas que se pretenda sê-lo.