Bispo do Porto. É preciso “ver longe”, quando discutimos a temática dos batismos

No encerramento das Jornadas de Teologia da Católica Porto, que debateram o tema "Um só corpo, um só batismo", D. Manuel Linda recorreu a uma imagem da vida quotidiana, para lembrar que quando nos fazemos à estrada, "não podemos olhar apenas para o capô do automóvel, porque, senão, vamos esbarrar contra o carro que vai à frente ou contra a árvore que está na periferia da estrada".

"Quanto maior for a velocidade, mais temos necessidade de olhar para longe", sublinhou o prelado, apelando a todos os participantes nas jornadas "para que não tenham medo, porque o Senhor Jesus está connosco e nós temos mandato de transformar este mundo a partir das estruturas da Igreja".

Depois, D. Manuel Linda lembrou que a Igreja dos Estados Unidos, "praticamente em todo o século XX, vivia com um lema que nos pode ser útil e que era participar, acreditar, agir".

Neste contexto, o bispo do Porto referiu que "a temática dos batismos tem também de ser julgada a montante" e garantiu que "nós nunca resolveremos a problemática dos batismos, se não fizermos da família do batizado um participante nas estruturas da Igreja".

"Se muitos pedem o batismo e nem fé têm, é pôr a fasquia muito alta?", questiona o prelado, considerando ser necessário "olhar para muito longe e ter como objetivo a participação".

D. Manuel Linda considera ainda que é preciso pensar "na grande questão de como fazer das nossas estruturas, e em particular das nossas paróquias, que são as estruturas mais válidas para o tempo de hoje, comunidades em que se viva a tal participação”.

É preciso acreditar que “é possível evangelizar a partir delas" para, depois, "sermos mandados para o exterior como discípulos missionários que podem agir neste nosso contexto", explicou.

Por sua vez, o bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, assumiu o compromisso de a sua diocese continuar a “cooperar com a faculdade de teologia, tendo em conta que os alunos são estudantes da faculdade já há longos anos".

Depois, o prelado fez votos para que tudo o que foi refletido ao longo das jornadas “produza bons frutos na vida comunitária, sobretudo no reforço do sentido de comunhão, no sentido de unidade que deve ser uma trave mestra de todas as Igrejas".

Por último, o diretor-adjunto da faculdade de teologia da Universidade Católica, padre Abel Canavarro, afirmou que durante a realização das jornadas “a semente da inquietação bíblica, teológica e pastoral sobre a diversidade de carismas e a construção da comunidade foi lançada".

"Esperamos agora que não frutifique na força do entusiamo momentâneo do escutado, mas que prossiga na conversão de pensamento, até encontrar no coração de cada um a terra boa para crescer, se desenvolver e dar fruto no compromisso cristão", concluiu.

As Jornadas são uma organização da Faculdade de Teologia da Católica Porto, em colaboração com a Diocese do Porto, a Diocese de Vila Real e a Irmandade dos Clérigos. Este ano, devido à pandemia, decorreram totalmente em formato online.