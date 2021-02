Sérgio Conceição. “Fomos roubados”

O treinador do FC Porto estava agastado com a arbitragem após o empate no Jamor contra a Belenenses SAD.

"Sinceramente há coisas que não compreendo. Jogar neste relvado, para quem assume é mais difícil. É mais fácil defender do que atacar aqui. Não sei como marcam jogos com esta qualidade de relvado. E depois há a possibilidade de haver mais lesões. É incrível", começa por referir Sérgio Conceição.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões lembra que a sua equipa foi “à procura do resultado, pensávamos que marcando um golo as coisas seriam diferentes”.

“O Belenenses defendeu-se como pôde, nós criámos oportunidades e não marcámos. E com o decorrer do jogo vimos uma arbitragem que não me lembro. Não sei como este árbitro, que está sob uma polémica incrível, vem apitar um jogo que pode ser decisivo para o título. Há dois jogadores em três situações que deveriam ter sido expulsos. Um até deveria ter visto vermelho no lance com o Corona! É inacreditável como não o expulsa. Um árbitro que vem de uma polémica e o Conselho de Arbitragem mete-o aqui. É revoltante. O balneário está revoltado. E este penálti [lance da lesão de Nanu], é penálti em todo o lado.

“É involuntário? Mas alguém faz penáltis de forma voluntária? Hoje fomos enganados, hoje fomos roubados aqui!", disparou.

A Belenenses SAD e o FC Porto empataram 0-0 no Jamor.