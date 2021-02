Paços de Ferreira admite saída de Eustáquio, mas só pelo preço certo

"Foi o reconhecimento daquilo que é a qualidade do plantel e a qualidade do jogo praticado pelo Paços de Ferreira. Não me parece que tenha a ver com nenhuma operação de charme e muito menos relativamente a um jogador. O Eustáquio é apenas um dos muitos jogadores que se têm evidenciado e é reconhecidamente um grande jogador", diz Paulo Meneses.

Paulo Meneses recebeu o comentário de Sérgio Conceição sobre o Paços de Ferreira como um "reconhecimento" da campanha que a equipa de Pepa está a realizar e não como uma tentativa de aveludar a relação com o FC Porto, com vista à transferência de Eustáquio, jogador nos planos dos dragões.

"Admirado" por Eustáquio, pela qualidade que tem, ainda estar no Paços de Ferreira, o dirigente não confirma abordagem do FC Porto, mas admite que "há interessados em Portugal e no estrangeiro", sendo que, garante, ainda não há qualquer negócio fechado pelo médio internacional pelo Canadá.

Certo é que para levar Eustáquio da Capital do Móvel terá de haver uma proposta que convença o Paços de Ferreira. O clube investiu na aquisição do passe do jogador, junto do Cruz Azul, clube mexicano que o havia contratado ao Chaves.