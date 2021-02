Nanú transportado para o hospital depois de choque violento com Kritciuk

Nanú, lateral-direito do FC Porto, ficou gravemente lesionado na cabeça depois de choque muito violento com o guarda-redes do Belenenses SAD, Stanislav Kritciuk.

O lance decorreu já perto do final da partida, quando os dois jogadores chocaram. Um passe de Jesús Corona colocou a bola na área e Nanú tentava cabecear, quando foi atingido na cabeça pelo guarda-redes russo. Nanú foi de imediato ao relvado e terá perdido os sentidos.

A lesão motivou a entrada da ambulância para o interior do relvado para transportar o jogador para uma unidade hospitalar. Praticamente todos os elementos das equipas técnicas e os suplentes entraram dentro de campo. Ainda não se sabe o estado de saúde e a gravidade da lesão de Nanú.

Nanú, de 26 anos, chegou ao FC Porto no início da temporada, vindo do Marítimo e somava a 12ª partida da época, antes de sair, imobilizado.