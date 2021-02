Resultados finais: Marcelo Rebelo de Sousa reeleito Presidente com 60,67%

O Tribunal Constitucional (TC) proclamou oficialmente Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, com “mais de metade dos votos validamente expressos” nas eleições de 24 de janeiro.

O professor catedrático de Direito e constitucionalista de 72 anos, apoiado oficialmente por PSD e CDS-PP, obteve um total de 2.531.692 votos (60,67%) no universo de 4.258.356 votantes.

Segundo o documento hoje divulgado e assinado pelo juiz-presidente do TC, Manuel da Costa Andrade, o apuramento final dos votos começou pelas 9h00 de segunda-feira e terminou pelas 19h15 de quarta-feira no Palácio Ratton.

Com 10.847.434 cidadãos eleitores inscritos, a abstenção saldou-se em 60,74%, o valor mais alto de sempre em Presidenciais.

A diplomata e ex-eurodeputada do PS Ana Gomes (PAN e Livre) ficou na segunda posição, com 540.823 votos (12,96%), seguida do presidente e deputado único do Chega, André Ventura, com 497.746 (11,93%).

O dirigente do PCP João Ferreira, eurodeputado e vereador lisboeta, alcançou 179.764 votos (4,31%), enquanto a sua homóloga do BE, Marisa Matias, conseguiu 165.127 (3,96%).

O advogado e fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan quedou-se pela sexta posição, com 134,991 (3,23%) e o calceteiro e ex-autarca socialista Vitorino Silva, presidente do Reagir, Incluir e Reciclar, foi o último classificado, com 123.031 (2,95%).

Registaram-se ainda 47.164 votos em branco e outros 38.018 nulos. Estes dois tipos de boletins juntos correspondem a mais de 85 mil, ou seja, 2%.