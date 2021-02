​JSD envia cravos vermelhos ao PS a lamentar descida no Índice de Democracia

O cartão é assinado pelo líder da Juventude Social Democrata, Alexandre Poço, que termina dizendo que "está nas vossas mãos alterarem o rumo da vossa governação", subscrevendo-se democraticamente.

O relatório de 2020 divulgado pela “The Economist” coloca Portugal e França no mesmo patamar, sendo os dois únicos países europeus a registarem esse recuo.

Em ambos os casos as medidas de restrição impostas para conter a pandemia de Covid-19, como as proibições de circulação, são causa para esta descida, mas no caso de Portugal há outras questões sublinhadas, como a falta de transparência na nomeação do presidente do Tribunal de Contas (que teve o apoio do Presidente da República) e a redução dos debates parlamentares com o primeiro-ministro, que foi possível apenas por acordo com o PSD.