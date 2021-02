Francisco Assis: Pode haver fatores que conduzam a eleições antecipadas

Veja também:

Já foi líder parlamentar, eurodeputado e secretário-geral do PS. Francisco Assis é agora presidente do Conselho Económico e Social (CES) e continua a ser uma voz do centro-esquerda dentro de um PS que, mais tarde ou mais cedo, terá uma discussão ideológica e de liderança da qual não se coloca de fora.



Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal “Público”, Francisco Assis admite que pode haver fatores que conduzam a eleições legislativas antecipadas e não fecha a porta a entrar na corrida à liderança do PS, quando António Costa deixar o cargo de secretário-geral socialista.

Que balanço faz das eleições presidenciais?

Há uma vitória clara do atual Presidente da República, por um valor muito expressivo, o que significa que houve um consenso alargado em torno da candidatura. Eu apoiei a dra. Ana Gomes e acho que foi muito importante, em primeiro lugar, que ela se tivesse apresentado em representação de um espaço que de outro modo ficaria sem candidato, a esquerda democrática, e, em segundo lugar, que tivesse ficado à frente do candidato de extrema-direita.

Há um elemento que não podemos ignorar: a boa votação do candidato do Chega. É uma votação que introduz dados novos e inquietantes na política portuguesa e que merecem análise profunda.

Há uma votação muito má quer do candidato do Partido Comunista quer da candidata do Bloco. Faço leituras diferentes: acho que no Partido Comunista estamos a assistir a um processo de degradação eleitoral progressiva. O PCP teve um bom candidato, que fez uma boa campanha, e apesar disso, em número de votos, teve menos votos do que há cinco anos. A meu ver, isso corresponde a um processo de declínio do PCP, que não sei se é irreversível, mas tem vindo a manifestar-se.

Acho que a candidatura de Marisa Matias acabou por ser bastante prejudicada pela candidatura de Ana Gomes e a ideia de que era preciso alguma concentração de votos à esquerda para que Ana Gomes tivesse mais votos que André Ventura acabou por prejudicar a candidatura. Mas julgo que o Bloco numas legislativas, provavelmente, terá uma votação bastante superior. Depois, há um candidato liberal que fez uma campanha bastante interessante e um candidato que representa uma voz popular, que é a segunda vez que se candidata e que introduz um elemento interessante.

Pedro Nuno Santos escreveu no Público que, “ao optar por não marcar presença no debate político das presidenciais, o PS contribuiu, involuntariamente, para a afirmação do candidato da extrema-direita. O facto de Ana Gomes ter ficado só um ponto à frente de Ventura é uma derrota da candidata ou é uma derrota do PS?

Não acho que seja nem uma coisa nem outra. A candidata revelou uma extraordinária coragem ao apresentar-se. Ela sabia de antemão que não teria possibilidades de ganhar. E teve coragem de avançar mesmo sabendo que não contava com o apoio do seu partido e fê-lo em nome dos valores fundamentais da República e do nosso modelo democrático. Foi um gesto de afirmação de um grande compromisso cívico que ficará registado para a posteridade.

O PS optou por não apoiar ninguém, o que também não foi bem assim como sabemos. Praticamente, toda a estrutura dirigente, a nomenclatura do partido, uns de forma muito clara através de cartas a manifestar o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa e outros indiciaram sempre esse apoio e isso acabou por ter repercussão eleitoral.