Vacinação Covid-19 a Norte dos mais de 80. “Estou mais aliviado”

Ainda não eram 8h00 e o centro de saúde nem estava aberto e João Couto já estava porta. Foi convocado por telefone para ser o primeiro a ser vacinado no centro de saúde do Porto Oriental, um dos sete pontos a Norte que começa esta quinta-feira a vacinação contra a Covid-19 às pessoas que têm mais de 80 anos ou mais de 50 com determinadas patologias.

Depois de ter recebido a primeira dose da vacina, à Renascença João Couto, de 85 anos, não escondia a satisfação. “Correu tudo muito bem, fiquei muito satisfeito, estou mais aliviado", reconhece.



Neste centro de saúde, esta quinta-feira, vão ser vacinadas 30 pessoas, todas contactadas por telefone. Amanhã serão mais 120. Em breve começarão também as convocatórias por SMS, que será o meio preferencial.



De acordo com informação do Ministério da Saúde, a Norte estão identificados sete locais, designadamente Braga, Marão e Douro Norte, Porto Oriental, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Gondomar e na Unidade Local de Saúde Nordeste. A tutela indicou que nesses sete locais serão administradas perto de 900 vacinas até ao final da semana.

O início da vacinação a Norte é mais um marco nesta fase da vacinação que prevê abranger cerca de 900 mil pessoas (500 mil maiores de 50 com determinadas patologias e 340 mil maiores de 80 anos).