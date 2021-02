Marta Temido: "Incidência de novos casos de Covid-19 começa a cair"

Marta Temido explicou esta sexta-feira aos deputados do Parlamento Europeu qual é a situação em Portugal.

Marta Temido diz que o maior problema está no “cansaço” dos profissionais de saúde, o “bem mais preciso para enfrentar a pandemia”, e alerta para a dificuldade das próximas semanas.

“Temos ainda semanas difíceis pela frente. Nessas semanas, procuraremos fazer o melhor com os nossos serviços de saúde e sei que poderemos contar com as ajudas de vários países que já nos fizeram chegar disponibilidade para acolher doentes em cuidados intensivos, se for necessário, mas também para partilhar informação, ajuda técnica, equipamentos”, sublinha a governante.

Em entrevista à revista Visão, Marta Temido afirma que o número de pessoas com Covid-19 internadas em unidades de cuidados intensivos pode passar a barreira das mil nas próximas semanas.

Portugal faz apelo às farmacêuticas

Na Comissão do Ambiente e de Saúde Pública do Parlamento Europeu, a ministra da Saúde apela às farmacêuticas que cumpram o que acordaram com a União Europeia para a entrega das vacinas.

“Face aos recentes contratempos identificados no processo de entrega de vacinas relativamente a algumas farmacêuticas, é essencial que tais empresas cumpram os contratos assinados e entreguem atempadamente as doses de vacinas cruciais para o sucesso dos planos de vacinação nacionais.”

A presidência portuguesa da União Europeia “em tudo apoia” a Comissão Europeia na implementação do mecanismo de autorização de exportação de vacinas, frisou Marta Temido na Comissão do Ambiente e de Saúde Pública do Parlamento Europeu.

A ninistra considera que não faz sentido, para já, apostar em vacinas novas fora do lote já aprovado, porque não permitiriam vacinar as pessoas necessárias na Europa.

Portugal regista esta quinta-feira mais 225 mortes por Covid-19 e 7.914 novos casos, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). A Madeira atinge um novo máximo diário de infeções.

Em comparação ao balanço do dia de ontem, há menos óbitos e infeções no total do país.

O número de pessoas internadas em enfermaria e cuidados intensivos diminuiu nas últimas 24 horas. No total, há 6.496 doentes internados nos hospitais portugueses com o novo coronavírus, uma descida de 188 em relação ao dia de ontem.