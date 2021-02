Francisco Assis: “É preciso responder com rigor e seriedade à demagogia primária” sobre ciganos

Veja também:

O socialista Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social (CES), reconhece que há razões de queixa dos parceiros sociais sobre a concertação social.



Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal “Público”, Francisco Assis promete empenhar-se para ultrapassar esse problema e tornar o CES mais ativo.

Como presidente do Conselho Económico e Social, que avaliação faz da gestão da pandemia feita pelo Governo?

Essa avaliação só a poderemos fazer no final de todo este processo. Agora é tempo de ação. Vi uma entrevista na TVI do dr. Rui Rio onde, mais uma vez, apreciei o seu sentido de Estado. E ele disse muito claramente que há questões que não pode colocar porque percebe a fase que estamos a atravessar. Se ele próprio, que é líder da oposição, não o pode fazer, eu muito menos, que sou presidente do Conselho Económico e Social.

Estamos numa fase única, muito difícil e o nosso dever é de todos contribuirmos para que se encontrem sempre as melhores soluções, porque o que está em causa é o limite máximo, são vidas humanas. Não é que a democracia esteja suspensa, mas devemos ter uma autolimitação.

É evidente que há discussões que se podem fazer. Uma discussão que eu tenciono promover no âmbito do CES é sobre o nosso modelo de saúde em Portugal. Como está o Serviço Nacional de Saúde, como está o sistema de saúde em geral, como se pode articular o Serviço Nacional de Saúde com a oferta privada que hoje é muito significativa. Temos hoje 3,5 milhões de portugueses que têm seguros de saúde e que correspondem no essencial à classe média e classe média-baixa, o que significa que estas pessoas verdadeiramente não confiam muito no SNS. Portanto, alguma coisa não está a correr bem e tem que ser repensada. Convidei o antigo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes para ser conselheiro do CES, porque é um profundo conhecedor desta área. Convidei-o para ele dar um contributo e para organizarmos um grande debate sobre este tema.

Acha que há um inquinamento ideológico neste debate?

Não acho nada mal que haja divergências ideológicas. Agora, neste momento o que é importante é que toda a capacidade instalada seja colocada ao serviço do único desígnio com que devemos estar preocupados, que é salvar vidas humanas. Não é momento para termos qualquer hesitação. Tem que haver uma determinação absoluta em pôr toda a capacidade do país para salvar vidas. É disso que estamos a falar.

São muito poucos os momentos na História em que um político tem que tomar decisões com consequências tão radicais. Penso que essa preocupação existe e há uma vontade clara de todos os setores ligados à saúde, sejam públicos, sejam privados, de contribuírem para fazer face a esta gravíssima crise com que estamos confrontados.