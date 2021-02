“De tudo o que conseguimos ganhar na luta contra o cancro, alguma coisa vamos perder”

Esta quinta-feira assinala-se o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro e o atraso no diagnóstico da doença tem sido apontado como a principal preocupação, desde o início da pandemia.



Apesar do rastreio gratuito do cancro da mama ter retomado a normalidade e cobrir novamente 100% do território nacional, “a nível do colo do útero e colorretal há muitos atrasos, porque são rastreios que estão, sob o ponto de vista operacional, muito mais dependentes dos centros de saúde, do espaço físico”.

“Nós temos e continuamos a ter, desde março, todo um conjunto de diagnósticos precoces que estão com atrasos e realmente é uma situação lamentável e preocupante. É uma situação que vai ter de, mais tarde ou mais cedo, ser resolvida”, adianta à Renascença o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

De acordo com as estimativas de Vítor Rodrigues, cerca de mil cancros estão por diagnosticar, desde março de 2020. Os IPO tinham já avançado que, desde o início da pandemia, registaram uma diminuição da referenciação de novos doentes de cerca de 20 a 25%, em média.

“Esta falta de referenciação para os hospitais é um dos problemas principais”, refere o presidente da LPCC. No entanto, não é problema único.

Nos últimos onze meses, aumentaram em cerca de 35% os pedidos de apoio social, por parte de doentes oncológicos.

“Nós estamos preparados, além deste aumento, daqui a uns meses, quando acabarem os lay-offs, quando acabarem as moratórias, para responder a mais esse acréscimo de pedidos. Temos um pé de meia, digamos assim, que foi construído ao longo dos anos, devagarinho, para conseguirmos responder a problemas como este”, garante Vítor Rodrigues.