Covid-19. Hospital de Gaia disponibiliza sete camas para doentes do Amadora-Sintra

O Hospital Amadora-Sintra continua a transferir doentes com Covid-19 para outros hospitais.

A informação foi confirmada à Renascença esta quinta-feira por fonte daquela unidade hospitalar, cuja capacidade “está 300% acima da lotação”, foi referido.

Nesta altura, o Amadora-Sintra tem 333 doentes internados com Covid-19, dos quais 37 estão em cuidados intensivos.

Para aliviar a pressão, quatro pacientes foram transportados quatro para o Hospital de São José, em Lisboa e o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, com uma capacidade instalada de sete camas para doentes do exterior, vai preencher cinco vagas, que se somam às três ocupadas na noite de quarta-feira.

A mesma fonte do Amadora-Sintra assegura que todos os doentes apresentam um quadro clínico estável.

De acordo com a agência Lusa, o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) tem capacidade para receber sete doentes Covid-19 do Hospital Amadora-Sintra, estando a ser revista, “dia-a-dia”, a disponibilidade de acolhimento.

“Continuaremos neste registo, aproveitando a diminuição do número de admissões associadas a Covid-19 que temos sentido nos últimos dias”, apontou à agência Lusa, o CHVNG/E, no distrito do Porto.

A mesma fonte indicou que a receção de doentes do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, está a ser articulada entre as administrações regionais de Saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo.

O CHVNG/E disponibiliza sexta-feira duas camas de cuidados intensivos à Administrações Regionais de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, foi ainda esta quinta-feira, sem que tenha sido adiantada a origem dos doentes.

Na terça-feira, foram também acolhidos em Gaia quatro doentes do Hospital Beatriz Ângelo, de Loures, bem como três do Centro Hospitalar do Oeste.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.269.346 mortos resultantes de mais de 104,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.482 pessoas dos 748.858 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.