Covid-19. “Há um pânico generalizado nas famílias que têm filhos com cancro”

“É apavorador neste momento”, qualifica a responsável. Se numa circunstância normal, segundo Margarida Cruz, saber que um filho tem cancro “é o desabar de tudo para um pai ou uma mãe, de todas as referências e de toda a sua vida”, neste momento, e com todo o medo que envolve a sociedade por causa da Covid-19, a diretora-geral da Acreditar garante que “há um pânico generalizado nas famílias que têm filhos com cancro”.

E explica porquê: “As pessoas têm um receio enorme de entrar num hospital, mesmo de hospitais que tratam só do cancro e onde estão protegidos. Têm um enorme pavor de entrar no serviço e de que o seu filho ou filha contraia a doença, porque nunca sabem o que vem aí”.

O medo, diz, “é apavorador”, e tem um impacto enorme nestas famílias. A tudo isto ainda se soma o “receio de que, a qualquer momento, haja suspensão de tratamentos ou de medicamentos”.

“Não estou a dizer que tenha havido, mas os pais entram em pânico a pensar: ‘Será que não haverá medicamentos?’ ‘Será que não vou fazer os tratamentos?’”, enumera.