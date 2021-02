Covid-19. Boite encerrada em Famalicão, proprietário de restaurante detido em Felgueiras

Veja também:

A GNR deteve esta quinta-feira o proprietário de um restaurante, em Felgueiras, porque o estabelecimento estava a servir oito refeições à hora de almoço, em violação das determinações do Estado de Emergência.

Fonte policial indica que o proprietário do restaurante, situado na localidade de Refontoura, já tinha sido notificado na semana passada, porque se constatou que tinha o estabelecimento aberto, apesar de as medidas determinadas para reduzir os contágios por Covid-19 preverem o encerramento dos espaços de restauração.

Na ocasião, não foram observados clientes no interior.

Depois de identificado, o dono do restaurante foi restituído à liberdade, ficando a aguardar o desenrolar do processo.

Em Famalicão, a PSP detetou uma boite aberta em Calendário, com cerca de 10 clientes no interior, e levantou os respetivos autos de contraordenação, por violação das regras do estado de emergência.

Em comunicado, a Polícia especifica que, após identificar a sala de espetáculos aberta, foi elaborado o auto de notícia por desobediência ao proprietário do estabelecimento e autos de contraordenação aos clientes, por desrespeito ao dever geral de recolhimento obrigatório, em virtude de não haver “motivo justificativo” para a sua permanência naquele local.

Questionada sobre o tipo de sala de espetáculos, a PSP especificou tratar-se de uma boite (estabelecimento comercial, geralmente noturno, onde é usual beber, ouvir música e dançar).

Com o novo regime legal, os cidadãos fiscalizados em incumprimento poderão proceder ao pagamento da coima pelo montante mínimo no momento da fiscalização.

As pessoas que pretendam realizar esse pagamento posteriormente verão o montante da coima acrescido de custas processuais, no valor mínimo de 51 euros.

A coima varia entre 200 e 1.000 euros no caso das pessoas singulares.

Para pessoas coletivas, varia entre 2.000 e 20 mil euros.

Durante o atual confinamento geral, estão encerrados todos os estabelecimentos que não prestem serviços considerados essenciais.